Gaziantep'te kaçak sigaraya 2 gözaltı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyulurken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.