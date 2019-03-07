Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kaçak Sigaraya 3 Gözaltı

Gaziantep'te Kaçak Sigaraya 3 Gözaltı

1 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 12 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Kaçak Sigaraya 3 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'te, polisin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 12 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesindeki bir evde yüksek miktarda kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 12 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaraya el koyan polis 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:32 Kaynak: DHA

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