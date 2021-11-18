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Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama

18.11.2021 11:32
Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü ise tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından kimliği belirlenen şüphelilere ait adreslere yapılan baskında, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyulurken, ismi açıklanmayan 5 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.


Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama
Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama
Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, kaçak sigaraya 3 tutuklama - Son Dakika


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