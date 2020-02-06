Gaziantep'te kaçak sigaraya 5 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te kaçak sigaraya 5 gözaltı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen 2 operasyonda, 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak sigaraya 5 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen 2 operasyonda, 17 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak sigara sürüleceği ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan ekipler, adresleri belirledi. İki adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 15 bin 280 paket kaçak sigara ile 5 kilo çay ve 5 kilo nargile tütünü ele geçirdi. İkinci operasyonda ise arama yapılan bir ev ile bir araçta 1950 paket kaçak sigara bulundu. Kaçak sigara, çay ve tütüne el koyan polisin gözaltına aldığı 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:42 Kaynak: DHA
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