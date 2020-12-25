Gaziantep'te kaçak silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adrese düzenlenen operasyonda 11 tabanca gövdesi, 10 tabanca sürgüsü, 301 mermi, çeşitli çaplarda 17 şarjör, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 tabanca ile 2 tüfek, 2 telsiz, bir tüfek dürbünü ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

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