Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi 'nde hurdacı olarak faaliyet gösteren ve silah tamiri yapıldığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te kaçak silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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