Yürütülen soruşturmada Kılınçoğlu Mahallesinde silah imalatı yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 17 fişek, silah parçası ve silah imalatında kullanılan malzemeler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınbaba Mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te kaçak silah yapımına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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