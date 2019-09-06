Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu
59 dakika önce
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda yolcu minibüsünde gümrük kaçağı 32 cep telefonu, 768 puro ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:10 Kaynak: AA
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda yolcu minibüsünde gümrük kaçağı 32 cep telefonu, 768 puro ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında uygulama yapıldı.
Şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde ekiplerce gerçekleştirilen aramada, gümrük kaçağı 32 cep telefonu, 768 puro ve 280 cinsel içerikli hap bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan yolcu M.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Cinayet zanlısı, maktulün mezarı başında dua edip teslim oldu Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş ufak dokunuşlarla güzelliğine güzellik kattı Marmaris açıklarında demirleyen süper lüks yata 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı Eşini öldürmeye giderken yakalanan koca, ikinci kez serbest bırakıldı