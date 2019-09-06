Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu
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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu

59 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda yolcu minibüsünde gümrük kaçağı 32 cep telefonu, 768 puro ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda yolcu minibüsünde gümrük kaçağı 32 cep telefonu, 768 puro ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında uygulama yapıldı.

Şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde ekiplerce gerçekleştirilen aramada, gümrük kaçağı 32 cep telefonu, 768 puro ve 280 cinsel içerikli hap bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan yolcu M.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:10 Kaynak: AA
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