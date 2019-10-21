Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 290 adet cinsel içerikli ürün ile 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tahtani Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak sigara ve cinsel içerikli ürünlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Adreste yapılan aramada, 290 adet cinsel içerikli ürün ve 150 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili F.E. isimli şüpheli gözaltına alındı.