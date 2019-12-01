Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu

Gaziantep'te kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep- Nizip yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, 7 yolcunun çanta ve valizlerinde, 820 paket kaçak sigara, 5 bin 600 elektronik sigara tütünü, 63 kutu kaçak alkol, 5 şişe alkol, 27 paket kaçak çay, 180 puro, 1 cep telefonu, 8 pense, 1.5 kilo kıyılmış tütün ve 4,5 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.