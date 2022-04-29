GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

29.04.2022 09:18

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda makaron, kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda makaron, kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir işyerinde kaçak ürün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmada kaçak makaron, sigara ve tütün satışı yapıldığını belirlediği işyerine, savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Baskın yapılan işyerinde yapılan aramalarda; 49 bin 200 boş makaron, 5 bin 560 dolu makaron, 120 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polis, ismi açıklanmayan işyeri sahibini gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

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5 milyon makaron ele geçirildi 5 milyon makaron ele geçirildi

Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Sigara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU - Son Dakika


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