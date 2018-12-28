Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

44 dakika önce

Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonlarında nargile tütünü, kaçak sigara, kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi.

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonlarında nargile tütünü, kaçak sigara, kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Şahinbey ilçesinde imalathane olarak kullanılan bir işyerine ve ikamete operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 641,5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 1 adet karışımda kullanılan kazan, 2 adet paketleme cihazı, 24 bin 834 adet tıbbi ilaç, 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kanuna muhalefet ve İnsan Sağlığım Tehlikeye Düşürme suçlarından işlem yapıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:15 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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