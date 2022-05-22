GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 2 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan işyerinde; 3 bin 50 adet doluma hazır boş nargile paketi,

1800 adet kaçak ilaç ile 40 litre nargile aroması ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak, emniyette sorgulamaya başladı. (DHA)