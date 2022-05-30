GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 3 GÖZALTI

30.05.2022 15:23

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin bir işyeri ile kamyonda yaptığı aramada kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin bir işyeri ile kamyonda yaptığı aramada kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bir işyeri ile bir kamyonda arama yaptı. Yapılan aramalarda; 6 bin litre akaryakıt, 750 paket gümrük kaçağı sigara,

6 fiber tank ele geçirildi. Yakıt ve sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına alarak, emniyette sorgulamaya başladı.

GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 3 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 3 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 3 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 3 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

Kaçakçılık, Akaryakıt, Sigara, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 3 GÖZALTI - Son Dakika


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