GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 4 GÖZALTI - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak yollarla getirilen sigara, alkol ve cinsel içerikli hapların piyasaya sürülmek istendiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen 2 işyeri ile 1 araca operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda işyerleri ile araçtaki aramalarda; 5 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara, 35 şişe kaçak alkol, 16 litre dökme alkol ile 284 cinsel içerikli hap ele geçirildi. Sigara, alkol ve haplara el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan ismi açıklanmayan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.