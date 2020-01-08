Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

7 saat önce

Gaziantep'te gümrük kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te gümrük kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçakçılık yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 14 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara, 450 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 9 kilogram gümrük kaçağı çay ve 5 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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