Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te gümrük kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçakçılık yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 14 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara, 450 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 9 kilogram gümrük kaçağı çay ve 5 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.