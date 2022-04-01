GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 5 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 5 GÖZALTI

01.04.2022 09:52

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 6 ayrı noktaya operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; 4 bin 751 paket gümrük kaçağı sigara, bin litre kaçak akaryakıt, 20 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan, 5 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 5 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 5 GÖZALTI
GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 5 GÖZALTI

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Kaçakçılık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 5 GÖZALTI - Son Dakika


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