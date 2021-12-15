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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

15.12.2021 16:53
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde kaçak içki depolandığı tespit edilen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde 583 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ve 10 paket cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kaçakçılık, Gaziantep, Hisarcık, Nizip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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