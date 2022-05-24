GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda akaryakıt ve tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı izniyle bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 1650 litre kaçak akaryakıt, 13 kilo nargile tütünü, 1 fiber tank ve 1 santrifüj ele geçirildi. Kaçak akaryakıt ve tütüne el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.