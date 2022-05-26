GAZİANTEP - Kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda iki aracı durdurdu.

Eğitimli köpeğin de katıldığı aramada, bir kısmı tırın dorsesinde çuvallar arasına gizlenmiş 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.