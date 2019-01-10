Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kaçakçılıkla Mücadele

Gaziantep'te Kaçakçılıkla Mücadele

11 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 37 cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 37 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kaçak yollarla ilçeye cep telefonu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobili ilçe merkezinde durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, aracın bagaj kısmına gizlenmiş 37 cep telefonu buldu.

Cep telefonlarına el koyan ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:42 Kaynak: AA

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