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Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele

2 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ve 31 şişe içki ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ve 31 şişe içki ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri 3 ayrı operasyonda toplam bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ile 31 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:30 Kaynak: AA
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