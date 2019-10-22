Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele
2 saat önce
Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ve 31 şişe içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:30 Kaynak: AA
Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ve 31 şişe içki ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri 3 ayrı operasyonda toplam bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ile 31 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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