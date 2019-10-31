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Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara, 35 kilo nargile tütünü, 24 cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara, 35 kilo nargile tütünü, 24 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, Şahinbey ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir depoda 2 bin, Süleyman Şah Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde ise bin 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yapılan aramalarda ise 35 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü bulan ekipler, Şahinbey ilçesi Şekeroğlu Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdukları bir kişinin üzerinde ise 24 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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