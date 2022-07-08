Olay, akşam saatlerinde Güneş Mahallesi'nde yaşandı. Levent Sakin isimli vatandaş, Kurban Bayramı 'nda kesmek için boğa satın aldı. Ancak sahibinin elinden kaçan boğa, mahalleliye zor anlar yaşattı. Kendi imkanları ile boğayı yakalayamayan sahibi, belediye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye gelen kurban yakalama timleri, uzun uğraşlar sonucu, uyuşturucu tabancası ve kemen kullanarak boğayı etkisiz hale getirdi. Ekipler, iple bağladığı boğayı sahibine teslim etti. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE KAÇAN KURBANLIK BOĞA, EKİPLERE VE VATANDAŞLARA SON ANLAR YAŞATTI - Son Dakika

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