Gaziantep'te 'Kaçanlar Grubu'na Operasyon: 17 Tutuklama

GAZİANTEP'te, 'Kaçanlar Grubu' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

GAZİANTEP'te, 'Kaçanlar Grubu' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda silah, mermi, çek, senet ve uyuşturucu ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kaçanlar Grubu' diye bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Ekipler çok sayıda adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, örgütün lideri olduğu ileri sürülen H.K. ile yöneticiliğini yaptığı iddia edilen M.M.K., S.K. ve A.K.'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kaleşnikof tüfek, 9 dolu, 30 boş kaleşnikof mermisi, 1 G-3 piyade tüfeği, 5 tabanca, 84 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 27 av tüfeği fişeği, 9 ses fişeği, 6 kurusıkı tabanca, 1 sustalı bıçak, 10 uyuşturucu hap, 60 gram esrar, 100 gram skunk, 78'i boş 99 senet, 2 şirket kaşesi, 2 çek, 4 çek defteri, 4 vekaletname, 2 tapu, 1 ihtarname ve çok sayıda hayali şirket evrakı ile dekontlar ve çek fotokopileri ele geçildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Gaziantep

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