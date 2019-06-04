Gaziantep'te kadın cesedi bulundu
9 dakika önce
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:38 Kaynak: AA
'in merkez Şehitkamil
ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu. Karşıyaka
Mahallesi Bademli
Sokak'taki bir apartmanın yanındaki boş arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan kadının öldüğünü belirledi.
Kimlik tespiti yapılan Derya Hökelek'in (45) cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Derya Hökelek'in 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
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