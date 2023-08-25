Gaziantep'te bir kadın, tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Gaziantep'te bir kadın, tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Son Güncelleme: 25.08.2023 13:35

Gaziantep'te M.B. isimli kadın, tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli kadın, suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. İbrahim Patlar'ın cenazesi ise ailesine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te M.B. isimli kadın, tartıştığı erkek arkadaşı İbrahim Patlar'ı (45) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. 1 çocuk babası İbrahim Patlar'ın cenazesi, işlemleri sonrası ailesine teslim edilirken, şüpheli kadın suç aletiyle gözaltına alındı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, gece saatlerinde Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni taşındıkları rezidansta M.B. ile erkek arkadaşı İbrahim Patlar arasında tartışma çıktı. Bu sırada M.B., erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı. Patlar hayatını kaybetti, şüpheli kadın suç aleti ile gözaltına alındı. 1 çocuk babası İbrahim Patlar'ın cenazesi, işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: DHA

Gaziantep, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te bir kadın, tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te bir kadın, tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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