Gaziantep'te Kadın, Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

GAZİANTEP'te M.B. isimli kadın, tartıştığı erkek arkadaşı İbrahim Patlar'ı (45) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni taşındıkları rezidansta M.B. ile erkek arkadaşı İbrahim Patlar arasında tartışma çıktı. Bu sırada M.B., erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı. Patlar hayatını kaybetti, şüpheli kadın suç aleti ile gözaltına alındı. 1 çocuk babası İbrahim Patlar'ın cenazesi, işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)