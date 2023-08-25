Gaziantep'te Kadın, Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

Gaziantep'te Kadın, Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Son Güncelleme: 25.08.2023 17:14

Gaziantep'te M.B. isimli kadın, tartıştığı erkek arkadaşı İbrahim Patlar'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın meydana geldiği rezidansın yeni taşındıkları yer olduğu belirtildi. Şüpheli kadın, suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. İbrahim Patlar'ın cenazesi ailesine teslim edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP'te M.B. isimli kadın, tartıştığı erkek arkadaşı İbrahim Patlar'ı (45) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni taşındıkları rezidansta M.B. ile erkek arkadaşı İbrahim Patlar arasında tartışma çıktı. Bu sırada M.B., erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı. Patlar hayatını kaybetti, şüpheli kadın suç aleti ile gözaltına alındı. 1 çocuk babası İbrahim Patlar'ın cenazesi, işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA

Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Kadın, Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kadın, Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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