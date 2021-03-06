Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı

06.03.2021 14:02

Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldıGAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından Hisar Canlı Tarih Müzesi koleksiyonuna ait eserlerden oluşan '1'inci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından Hisar Canlı Tarih Müzesi koleksiyonuna ait eserlerden oluşan '1'inci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Gaziantep'te Panorama 25 Aralık Müzesi'nde düzenlenen sergi açılışına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milletvekilleri ve STK temsilcileri katıldı. Sergide, Hilal-i Ahmer Cemiyeti (KIZILAY) tarafından kurulan hemşirelik kurslarının belge ve fotoğrafları, yardım rozetleri ve kartpostalları ile ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi'ye ait madalyalar, mektuplar, kartpostal, aksesuar, rozet, madalya, Şefkat nişanı, mektup, propaganda afişleri, dönemin gazete nüshaları, bilgi belge ve fotoğraflar yer aldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül 2021 yılının Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılı olduğunu hatırlatarak, 'Bu özel yıl dolayısıyla da her hafta farklı etkinlikler yapılıyor. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi ve Nejat Çuhadaroğlu iş birliğinde Kurtuluş Savaşı ve 1. Dünya Savaşı'nda mücadele veren kadın kahramanlar sergisi ziyaretçilerine açılıyor' diye konuştu.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Çok özel bir haftadayız. Çok özel bir mekandayız. Bizi gazi yapan 100'üncü yıldayız. Bizi 100 yıl önce gazi yapan ecdadı rahmet ve minnetle anıyoruz. Müzecilik çok özel bir iş. Herkes müzecilik yapamaz. Bunun için uzman olmak lazım. Bir derdinin olması lazım. Dünyada pek çok müzeyi gezmiş bir kardeşiniz olarak İstanbul'da Nejat Beyin müzesini gördüğüm zaman Anteplice tabirle 'dişim kitlendi'. Böyle bir müze görmedim. Her şey 1'inci sınıf. O kadar ince şeyler düşünülmüş ki. Bu doğrultuda kendisine de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sanayici bir aile ortamında büyüyen bir ismin, sergi konusunda bu denli uzmanlaşması bizlere beşeri sermayenin önemini bir kez daha hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurduğunda hızlı bir şekilde Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni açma kararı aldı. Ülkenin hafızası müzelerdir. Keza kent arşivleri de öyle. Biz buradan ders almazsak geleceğe yön çizemeyiz. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anıyoruz. Biz büyük bir tarihin emanetçileriyiz. Çocuklarımıza geleceğimize bırakacağımız çok güçlü bir geçmişimiz var. Neden kadın kahramanlar' İnsanlık ve medeniyet tarihine baktığınız zaman Adem ile Havva'dan beri insanoğlu kadınıyla erkeğiyle bu yolculukta beraber. Ama yaşanan tarih ile yazılan tarih arasında bir uyuşmazlık ve eksikliğin olduğunu görüyoruz. Kadın kahramanların, kadın gazilerin, kadın şehitlerin ismi çok fazla dile getirilmiyordu. Ben Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olunca ilk yaptığım iş, Kadın Şehirler Anıtı yapmak oldu" dedi.

6 Mart'ta açılışı yapılan sergi, 26 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı
Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı
Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı
Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı
Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı
Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı
Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı
Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı
Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı         
17:53
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu         
17:20
Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi         
17:14
Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı         
16:43
Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı         
15:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu         
15:31
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:17:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei