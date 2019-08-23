Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kadınların mevlüt okumak için toplandığı bir evde ahşap yer döşemesi çöktü
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Gaziantep'te kadınların mevlüt okumak için toplandığı bir evde ahşap yer döşemesi çöktü

1 saat önce

Gaziantep'te kadınların mevlüt okumak için toplandığı bir evde ahşap yer döşemesi çöktü.

Gaziantep'te kadınların mevlüt okumak için toplandığı bir evde ahşap yer döşemesi çöktü

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:39 Kaynak: İHA
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