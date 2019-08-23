Gaziantep'te kadınların mevlüt okumak için toplandığı bir evde ahşap yer döşemesi çöktü
1 saat önce
Gaziantep'te kadınların mevlüt okumak için toplandığı bir evde ahşap yer döşemesi çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:39 Kaynak: İHA
Gaziantep'te kadınların mevlüt okumak için toplandığı bir evde ahşap yer döşemesi çöktü
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