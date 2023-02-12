Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

12.02.2023 09:32
Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen ve dün gözaltına alınan 2 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı İzmir'deki depremde oğlunu kaybetti, yardım için enkaz alanına koştu İzmir'deki depremde oğlunu kaybetti, yardım için enkaz alanına koştu

Kahramanmaraş, Cumhuriyet, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:18 Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
09:45 Haluk Levent: Ahbap'ı iki bağımsız firma denetleyecek
09:40 Diyarbakır'daki arama kurtarma çalışmalarında çekilen fotoğraf yürek burktu
09:16 "Depremzedelere yardım götürüyoruz" diyerek uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı
08:34 Hatay'da bir mucize daha! 149 saat sonra enkazdan böyle çıkarıldı
03:11 142 saat sonra sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu
07:13 Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden yeni video paylaştı: Önümüzdeki yol çok uzun olacak
02:21 6 aylık hamile Buse, 136 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
01:52 Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan muhabbet kuşu 136 saat sonra kurtarıldı
01:01 Yenidoğan ünitesinde deprem paniği! Hemşireler hayatlarını böyle hiçe saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2023 10:15:18. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement