Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kaleşnikof tüfek ele geçirildi
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Gaziantep'te kaleşnikof tüfek ele geçirildi

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evlerinde kaleşnikof tüfek ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaleşnikof tüfek ele geçirildi, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde evlerinde kaleşnikof tüfek ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fırat Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda bir kaleşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 1 şarjör ve 6 mermi ele geçirdi.
Olayla ilgili C.U, H.U, ve E.B. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:06 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Nizip, Gaziantep, Güncel
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