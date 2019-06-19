Gaziantep'te kaleşnikof tüfek ele geçirildi
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde evlerinde kaleşnikof tüfek ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:06 Kaynak: AA
'in Nizip
ilçesinde evlerinde kaleşnikof tüfek ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, Fırat
Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda bir kaleşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 1 şarjör ve 6 mermi ele geçirdi.
Olayla ilgili C.U, H.U, ve E.B. gözaltına alındı.
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