İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sınavında, sınav salonuna görüntü aktaran düğme şeklinde kamera, WİFİ, ses verici kart ve güç kaynağı cihazlarından oluşan kopya düzeneği ile giren şüpheli tespit edildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te kamera düzeneğiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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