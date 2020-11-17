GAZİANTEP - Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

GAZİANTEP - Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı

17.11.2020 23:57

Gaziantep'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elektrikli bisiklet, 2 evden ve ahırdan hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında ahı

GAZİANTEP - Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı
GAZİANTEP - Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı
GAZİANTEP - Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı
GAZİANTEP - Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Hırsızlık, Nizip, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika


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