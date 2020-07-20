Gaziantep'te kamu binalarından hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adreslerinde yakalanan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların hırsızlık suçundan çok sayıda dosyalarının bulunduğu tespit edildi.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Binevler ve Karataş mahallelerinde kamu binalarında meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep 'te kamu binalarından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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