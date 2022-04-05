Gaziantep'te kamu binasından kablo hırsızlığıyla ilgili 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te kamu binasından kablo hırsızlığıyla ilgili 5 kişi yakalandı

05.04.2022 17:17
Gaziantep'te kamu binasından kablo hırsızlığıyla ilgili 5 kişi yakalandı

Gaziantep'te kamu binasında meydana gelen kablo hırsızlığıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kamu binasında meydana gelen kablo hırsızlığıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir kamu binasında meydana gelen kablo hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği 2 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesi doğrultusunda çalıntı malzemeleri satın aldıkları iddiasıyla 3 kişi daha yakalandı.

5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Asayiş, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kamu binasından kablo hırsızlığıyla ilgili 5 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te kamu binasından kablo hırsızlığıyla ilgili 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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