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GAZİANTEP'TE, KAMU GÖREVLİLERİ ERKEN BAYRAMLAŞTI

1 saat önce

GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı nedeniyle valilik tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı nedeniyle valilik tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Davut Gül, bayram tatiline gidenlerin bayramını kutladı. Valilikte düzenlenen törenine; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hali Uysal, milletvekilleri, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile protokol üyeleri katıldı. Vali Davut Gül, törene katılanlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti, 9 günlük tatil nedeniyle erken bayramlaşıyoruz. Kamu kurumlarında çalışanlar ailelerini ziyaret edebilirler, başka programları da olabilir. Buna engel olmamak için bayramlaşmak istedik. Bayramda biz buradayız. Bayram günü sabah ve öğle namazında arkadaşlarımızla ve vatandaşlarımızla bayramlaşacağız. Aynı şehirde olup mesajla bayramlaşmak bizlere yakışmazdı. Şimdiden bayramınız mübarek olsun dedi
GAZİANTEP'TE, KAMU GÖREVLİLERİ ERKEN BAYRAMLAŞTI
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:46 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Gaziantep, Güncel
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