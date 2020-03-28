Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
6 saat önce
GAZİANTEP'te, 14 kamu kurumundan kablo çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
GAZİANTEP'te, 14 kamu kurumundan kablo çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Gaziantep'te, farklı tarihlerde, 14 kamu kurumunda kablo hırsızlığı yaşandı. Polis, kurumlara ait güvenlik kameralarından kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.Emniyette sorguya alınan ve isimleri açıklanmayan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:18 Kaynak: DHA
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