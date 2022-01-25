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Gaziantep'te kamu mesaisi 16.00'da bitecek - Son Dakika

Gaziantep'te kamu mesaisi 16.00'da bitecek

25.01.2022 15:39
Gaziantep'te kamu mesaisi 16.00'da bitecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, akşam saatlerine doğru kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek, yağıştan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için kamu kurumlarındaki mesainin saat 16.00'da biteceğini açıkladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, akşam saatlerine doğru kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek, yağıştan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için kamu kurumlarındaki mesainin saat 16.00'da biteceğini açıkladı.

Gaziantep'te bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı aralıklarla yağmaya devam ediyor. Kentte sabah saatlerinde açık olan hava öğle saatlerinden sonra tekrar kapanırken, Gaziantep Valisi Davut Gül akşam saatlerine doğru yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmasını istemediklerini belirten Vali Gül, kamu kurumlarındaki mesai saatinin 16.00'da sona ereceğini söyledi.

Akşam saatlerine doğru yoğun kar yağışı beklendiğini açıklayan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemek için kamu kurumlardaki mesai 16.00'da sonlandırılacaktır. Lütfen kar yağmadan evinize gidip, mecbur olmadıkça özel aracınızla trafiğe çıkmayınız" ifadelerini kullandı.

Kentte, bugün akşam saatlerinde başlayacak olan kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

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Gaziantep, Kamu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kamu mesaisi 16.00'da bitecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te kamu mesaisi 16.00'da bitecek - Son Dakika
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