Üye Girişi
Gaziantep'te kamuda mesai saatlerine kar nedeniyle düzenleme - Son Dakika

Gaziantep'te kamuda mesai saatlerine kar nedeniyle düzenleme

26.01.2022 08:44
Gaziantep'te kamuda mesai saatlerine kar nedeniyle düzenleme

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki aksaklıkların önüne geçmek için kamuda mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak düzenlendiği bildirdi.

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki aksaklıkların önüne geçmek için kamuda mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak düzenlendiği bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki aksamaların önüne geçmek için 26-27-28 Ocak tarihlerinde kamuda mesai saatlerinin 10.00-12.30 13.00-16.00 olarak düzenlendiğini belirtti.

Gül, zorunlu olmadıkça bir süre araç kullanılmamasını da istedi.

YORUMLAR
500

Gaziantep, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kamuda mesai saatlerine kar nedeniyle düzenleme - Son Dakika


Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti! Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti!         
08:32
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü         
17:12
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27

Son Dakika Haberleri
08:39 Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor
08:33 Fazıl Say'ın 'İmamoğlu' paylaşımına MHP'den cevap: Nasıl öteceğini iyi bil!
08:31 Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti!
08:13 Temel Karamollaoğlu'ndan mesaj: Arkadaşlar nerede kalmıştık?
08:08 Sahiplerini bekliyorlar! Kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100'de terk edilmişlerdi
08:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık
08:04 İstanbul'da son durum ne? Kar bitti mi? Yollar açıldı mı?
07:55 Güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
07:42 Son Dakika! TAG Otoyolu'nun Gaziantep yönü kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
07:42 Güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro ne kadar?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 08:50:14. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te kamuda mesai saatlerine kar nedeniyle düzenleme - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement