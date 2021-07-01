Gaziantep'te kamyon yön levhasına çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Gaziantep'te aşırı süratli gittiği esnada yön levhasına çarpan kum yüklü kamyonun şoförü Şerif Korkmaz (30) kazada feci şekilde can verdi. Kaza sonucu şoför koltuğunda sıkışan Korkmaz, hurdaya dönen kamyonun içinde hayatını kaybetti.

Kaza, İpekyolu üzerinde bulunan Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nden yüklediği kumu Birecik'e götüren şoför Şerif Korkmaz yönetimindeki Mercedes marka 27 ABH 343 plakalı kamyon Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde bulunan yön levhasına çarptı. Aşırı süratli gittiği sırada levhaya çarpan kamyon damperiyle birlikte ters döndü. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kamyonun şoförü Korkmaz, aracın ön kısmının hurdaya dönmesi nedeniyle şoför koltuğunda sıkıştı. Kazada ağır yaralanan Korkmaz'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Korkmaz, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik amacıyla yolun bir kısmını trafiğe kapatırken trafik, polis kontrolünde tek şeritten devam etti. Olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Korkmaz'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili araştırması sürüyor. - GAZİANTEP