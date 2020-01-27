Gaziantep'te kamyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te kamyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te kamyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

16 dakika önce

Gaziantep'te kamyonda yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep'te kamyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te kamyonda yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin doğu girişinde uyuşturucu sevkiyatına yönelik yaptığı çalışmalarda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada gizli bölmede, narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için alüminyum folyoya sarılı 4 paket halinde yaklaşık 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü K.A, gözaltına alındı, araç jandarma ekiplerince İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:34 Kaynak: AA
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