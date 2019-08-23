Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kamyonet ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te kamyonet ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

37 dakika önce

GAZİANTEP'in islahiye ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te kamyonet ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı, System.String[]

GAZİANTEP'in islahiye ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Hatay Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.İ.'nin kullandığı 27 BL 710 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 27 KY 165 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü A.İ.(54) ile beraberinde bulunan Y.İ.(47), H.Y.(25) ve M.A.Y.(4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Y.İ., Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İslahiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, turuncu bikinisiyle plaja damga vurdu
Otomobil TIR'a çarptı: Anne ve oğlu öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Yüzlerce kişi yerli otomobil için sıraya girdi 15 yaşındaki çocuk maganda kurşunu kurbanı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 17:56:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kamyonet ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]