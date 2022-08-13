Kamyonetin çarptığı Muhammed öldü - Son Dakika
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Kamyonetin çarptığı Muhammed öldü

13.08.2022 12:36
Kamyonetin çarptığı Muhammed öldü

GAZİANTEP'te kamyonetin çarptığı Muhammed Bağdat (8), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te kamyonetin çarptığı Muhammed Bağdat (8), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde babası Ahmed Bağdat'ı bekleyen Muhammed'e sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Küçük Muhammed kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Bağdat, sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile ailesini yasa boğan Muhammed'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, Muhammed Bağdat'a çarpan kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Çağlayan, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonetin çarptığı Muhammed öldü - Son Dakika

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