Olay, dün gece saatlerinde Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde babası Ahmed Bağdat'ı bekleyen Muhammed'e sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Küçük Muhammed kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Muhammed Bağdat, sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Çağlayan, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamyonetin çarptığı Muhammed öldü - Son Dakika

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