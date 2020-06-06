Gaziantep'te kamyonetten 23 yolcu çıktı - Son Dakika

GAZİANTEP'te polisin durdurduğu kamyonetten sürücü ve 23 yolcu çıktı. Ekipler sürücüye ve araçta yolculuk yapanlara sosyal mesafeye uymadığı için ceza yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince dün koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Ekiplerin durdurduğu 27 BDG 79 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonette yapılan kontrolde sürücü kısmında 3, kasada 20 kişinin yolculuk yaptığı belirlendi. Tek tek sayılarak kamyonetten indirilen 23 yolcu ile sürücüye sosyal mesafeye uymadıkları için ceza yazıldı.