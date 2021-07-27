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Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti - Son Dakika

Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti

27.07.2021 08:19

Gaziantep'te sokak ortasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavganın kan donduran görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Videoda 5 kişilik bir grubun aralarına aldıkları bir kişiyi kollarından tuttukları, bir yandan kafasına sopayla vururken diğer yandan da bir kadının bıçakla saldırdığı görülüyor. Kanlar içinde yere yığılan kişinin kurtarılamadığı iddia ediliyor.

Gaziantep'teki kavgaya ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 5 kişinin sokak ortasında aralarına aldıkları bir kişiyi linç ettiği anlara ilişkin video paylaşım üstüne paylaşım alırken, sosyal medya kullanıcıları kan donduran video üzerinden yaptıkları yorumlarla yaşanan olaya isyan etti.

KADIN SALDIRGANDAN ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ

Birçok sosyal mecrada paylaşılan videoda, 5 kişinin sokak ortasında bir adamı kollarından tutup hareketsiz bıraktıkları ve kaçmasına izin vermedikleri görülüyor. Aralarında bir kadının da bulunduğu gruptan bir kişi şahsın kafasına büyük bir sopayla ağır darbeler indirirken, kadın ise sendeleyen adama bıçakla defalarca saldırıyor. Yaşanan linçin sonunda adamın yerde hareketsiz şekilde kaldığı görülürken, saldırganlar şahsı orada bırakarak başka bir kişiye de taş ve sopalarla saldırmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin gündeme gelmesinden sonra çok sayıda kullanıcı videoyu paylaşarak tepki yorumlarında bulundu. Gaziantep'te saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiği iddia edilirken, kan donduran olay ise çeşitli sosyal medya mecralarında bir numaralı gündem haline geldi.

İşte olaya ilişkin yapılan yorumlardan bazıları;

- Adam ne yapmış olabilir ki? Ülkenin durumu bu şekilde işte.

- Ağır linç içeren görüntülerdir. Umarım bu gidişat hızlıca durdurulur.

- Beş kişi bir adama saldırmış. Kimdir nedir bunlar ve nasıl bir vicdansızlıktır böyle?

- Bu nedir arkadaş? bunlar insan değil canavar resmen. Bir grup zalimin bir kişiyi sopalarla katletme olayı.

Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti

Sosyal Medya, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti - Son Dakika


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