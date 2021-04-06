Gaziantep'te, kanser taraması ile 97 bin kişiye erken teşhis konuldu - Son Dakika

Gaziantep'te, kanser taraması ile 97 bin kişiye erken teşhis konuldu

06.04.2021 13:46
Gaziantep'te, kanser taraması ile 97 bin kişiye erken teşhis konuldu, System.String[]

Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi ve hizmete aldığı Mobil Mamografi Tarama Aracı ile 97 bin 727 kişiye kanser taraması yaptı, 68 bin 376 kişiye ise kanser türleriyle ilgili eğitim verdi.

Kadın sağlığı alanında bölgede ve Türkiye genelinde örnek olmasını sağlamak amacıyla yenilikçi teknolojik uygulamalardan faydalanılarak ihtiyaçların tespiti ve bunların giderilmesi için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde 2015 yılında Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi'ni (KETEM) kurdu. Kansere karşı mücadelede en önemli noktalardan biri olan erken tanı için, şehirde yaşayan 40-69 yaş aralığında bulunan kadınlara meme, 30-65 yaş aralığında bulunan kadınlara rahim ağzı ve 50-70 yaş aralığında bulunan vatandaşlara ise kolon kanserlerinde tarama, teşhis ve gerekse de tedavi olanaklarını artırmaya yönelik faaliyet yürütülüyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa birimine yapılan tüm genel başvuruların analizi neticesinde kentte yapılan ücretsiz kanser tarama faaliyetlerinin mevcut talebi karşılayamaması ve kadınların mevcut merkezlere ulaşımı konusunda sıkıntı yaşadığı şeklinde başlıklar öne çıktı. Bu kapsamda "Mobil Mamografi Tarama Aracı" Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilerek sağlık tesislerine ulaşımı zor olan mahallelerde ve kırsalda taramalar yapıldı, kanserle mücadelede bilgilendirici eğitimler gerçekleştirildi. 6 yılda yapılan çalışmalar neticesinde 97 bin 727 kişiye kanser taraması yapıldı, 68 bin 376 kişiye ise kanser türleriyle ilgili eğitim verildi.

ÇALIŞMALAR, KENTİ BAŞARI SIRASININDA İLK 5'E YÜKSELTTİ

Yapılan çalışmalar neticesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan başarılı iller sıralamasında Gaziantep, 50'nci sıradan 4'üncü sıraya yükselerek büyük bir sıçrama gösterdi. Ayrıca şehrin sosyal risk haritasının çıkarılması adına elde edilen veriler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inovatif düşünme ve uygulama faaliyetleri doğrultusunda Coğrafi Bilgi Sistemleri'ne aktarılarak adres verisi, sözel veriden konumsal veriye dönüştürüldü. Veriler Gaziantep İl Haritası üzerinde noktasal bazda görüntülenebilmesi sağlandı ve bu veriler ışığında tematik haritalar oluşturularak Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinden tek bakışta şehir geneli üzerinde kadın sağlığı ve üreme konusunda tespit edilen sorunların il genelinden mahalle bazına dağılım ve yoğunlukları görüntülenebildi.

KETEM'DE KONULAN ERKEN TANI HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

Erken teşhis ile hastalığı kolayca yenen Hatice Korkmaz KETEM'e sağlık ocağının yönlendirmesiyle gittiğini belirterek, "Sonuçlar için çağırdıklarında kitle çıktığını öğrendim. Kitlem gün geçtikçe büyüdüğünden erken davranarak hemen ameliyat oldum ve kitle alındı. Erken tanı konulmasaydı hastalığımın ilerleyen evrelerinde daha zor bir şekilde iyileşecektim hem de ışın tedavisi başta olmak üzere birçok ağır tedavi alacaktım. KETEM'e sağlıklı hissettiğinizde bile gidip kontrol ettirmeniz gerekiyor. Çünkü sinsi bir hastalık. Kanserden hep korkarım çünkü 44 yaşında annemi kaybettim kanser yüzünden. KETEM erken tanı anlamında gerçekten çok önemli. Böyle merkezlerin kurulduğu için teşekkür ederim daha çok önem verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

KETEM'de kanser olduğunu öğrenen ve tedavisi devam eden Emine Kandemir ise KETEM'e gitmeseydi hastalığının ilerleyeceğini aktararak, "İnsanların korkmadan çekinmeden gitmelerini isterim. Ne kadar erken teşhis konulursa o kadar iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 15 yıldır takip yaptırıyordum ama kesin teşhisi KETEM koydu ve tedavim başladı devam ediyor. Erken teşhis yaşam kalitesi açısından önemli. Büyükşehir Belediyesi'ne bu konudaki hassasiyeti için teşekkür ederim" dedi.

Gaziantep'te, kanser taraması ile 97 bin kişiye erken teşhis konuldu

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Gaziantep'te, kanser taraması ile 97 bin kişiye erken teşhis konuldu - Son Dakika


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