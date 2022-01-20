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Gaziantep'te kapanan tüm yollar trafiğe açıldı - Son Dakika

Gaziantep'te kapanan tüm yollar trafiğe açıldı

20.01.2022 11:36
Gaziantep'te kapanan tüm yollar trafiğe açıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kentte etkili kar yağışı sonrası kapanan otoyolların trafiğe açıldığını duyurdu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kentte etkili kar yağışı sonrası kapanan otoyolların trafiğe açıldığını duyurdu.

Gaziantep'te iki gün önce etkili olan kar yağışı hayatı adeta felç etmişti. Yoğun kar yağışı sonrası kentin pek çok noktasında hayat durma noktasına gelmiş, ana ve ara yollar karla kaplanmış, Gaziantep- Adana, Gaziantep- Şanlıurfa ve Gaziantep- Kilis otoyolları ulaşıma kapanması sonrası ise binlerce araç ve vatandaş mahsur kalmıştı. Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından kentte yoğunlaştırılan çalışmaların ardından kapanan tüm yolların tekrar trafiğe açıldığı açıklandı.

Vali Gül'den hem müjde hem teşekkür

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla Gaziantep'te kapanan bütün yollarımız trafiğe açıldı. Geçmiş yıllarda bütün kış mevsiminde yağan kar, bir günde yağdı. Bu olağanüstü dönemde yanımızda olan bakanlarımız Abdulhamit Gül'e, Süleyman Soylu'ya ve Adil Karaismailoğlu'na çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te kapanan tüm yollar trafiğe açıldı
Gaziantep'te kapanan tüm yollar trafiğe açıldı
Gaziantep'te kapanan tüm yollar trafiğe açıldı
Gaziantep'te kapanan tüm yollar trafiğe açıldı

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Gaziantep, Kilis, Medya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kapanan tüm yollar trafiğe açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te kapanan tüm yollar trafiğe açıldı - Son Dakika
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