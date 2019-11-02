Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Gaziantep'te gerçekleştirdikleri kapkaç olayları güvenlik kameralarınca kaydedilen 4 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında, System.String[]

Gaziantep'te gerçekleştirdikleri kapkaç olayları güvenlik kameralarınca kaydedilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, gasp ve kapkaç olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 4 Eylül ve 29 Ekim'de meydana gelen iki faili meçhul kapkaç olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Benzer suçlardan kaydı bulunan ve güvenlik kameralarınca da görüntülenen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:16 Kaynak: AA
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