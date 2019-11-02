Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te gerçekleştirdikleri kapkaç olayları güvenlik kameralarınca kaydedilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, gasp ve kapkaç olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 4 Eylül ve 29 Ekim'de meydana gelen iki faili meçhul kapkaç olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Benzer suçlardan kaydı bulunan ve güvenlik kameralarınca da görüntülenen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.