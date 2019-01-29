Gaziantep'te Kapkaç Şüphelisi Tutuklandı
1 saat önce
Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera GAZİANTEP -DHA) Gaziantep'te, 3 ayrı kadının telefon ve çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.
Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera GAZİANTEP -DHA) Gaziantep
'te, 3 ayrı kadının telefon ve çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te, polise başvuran 3 kadın, yolda yürüdükleri sırada telefon ve çantalarının motosikletli iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, motosikletli 2 şüphelinin Yeditepe
, Cengiz Topel
ve Çağdaş Mahallesi'nde 3 kadının çanta ve telefonlarının 2 motosikletli tarafından çalındığını belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından da kapkaç anına ilişkin görüntülere ulaşan polis, yaptığı araştırmada şüphelilerin kimliğini belirledi. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, 3 ayrı kapkaç olayını gerçekleştiren şüphelilerden U.C.'yi adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen U.C. tutuklanırken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:32 Kaynak: DHA
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